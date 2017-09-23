Новий сильний землетрус стався у Мексиці, інформації про жертв немає

Сильний землетрус магнітудою 6,2 стався 23 вересня у центрі Мексики через кілька днів після іншого потужного землетрусу, в результаті якого загинуло близько 300 людей.

За даними мексиканських і американських сейсмологів, землетрус стався вранці. Інформації про жертв немає. Епіцентр землетрусу – за приблизно 20 кілометрів на південний схід від міста Матіас-Ромеро у штаті Оахака, повідомляє Геологічна служба США.

Тим часом у Мехіко тимчасово призупинили рятувальні операції.

Служба цивільного захисту Мексики заявила, що повідомлень про те, що новий землетрус вплинув на столицю немає.

Мексика нині оговтується від потужного землетрусу магнітудою 7,1, який стався 19 вересня також у центральній частині країни, уразивши головним чином жителів столиці Мехіко. Загинули близько 300 людей, є суттєві руйнування.