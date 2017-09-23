Чорногорія: на гей-параді вимагали жорсткішого покарання за насильство проти ЛГБТ-спільноти

Близько 200 людей взяли в суботу участь в параді на підтримку ЛГБТ-спільноти у столиці Чорногорії із закликом до влади гарантувати більші права і жорсткіше покарання за насильницькі дії проти геїв у цій балканській країні.

Учасники п’ятого щорічного параду у Подгориці пройшлися вулицями столиці, тримаючи в руках, зокрема, банери з написами «Пишаюся, що мій син – гей» і «Моя донька – лесбіянка».

Парад відбувався під посиленою охороною поліцейських. Інформації про інциденти не було.

Організатори заявили, що хочуть більш суворого покарання за напади на геїв, які зазвичай розцінюються силовиками як «звичайні кулачні бої».

Чорногорія з населенням у понад 620 тисяч людей є членом НАТО і прагне до вступу в ЄС, від керівництва якого неодноразово лунали заклики про необхідність поліпшення в країні ситуації із захистом прав людини.