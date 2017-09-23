Росія: лідера руху, що противиться показу «Матильди», суд залишив під вартою до кінця листопада

У Росії Таганський суд Москви ухвалив рішення про арешт до кінця листопада лідера екстремістського руху «Християнська держава – Свята Русь» Олександра Калініна. Повідомляється, що на прохання слідства Калінін залишиться під вартою до 22 листопада.

Раніше стало відомо, що проти чоловіка порушили кримінальну справу через тиск на кінотеатри для відмови від прокату фільму «Матильда».

Калінін був затриманий 20 вересня. Разом із ним поліція затримала ще кілька людей у справі про підпал машин біля офісу адвоката, що представляє інтереси режисера фільму «Матильда» Олексія Учителя. Калінін і його соратники вимагали від прокатників відмовитися від показу фільму.

Суд також заарештував ще трьох активістів руху «Християнська держава – Свята Русь», серед яких і брат Калініна Юрій. Їх звинувачують у підпалі машин біля офісу адвоката режисера Олексія Учителя.

Під час обшуку в будинку Калініна співробітники поліції виявили ємності із запальною сумішшю і листівки з написом «За Матильду – горіти». Такі ж записки знайшли на місці підпалу.

Стрічка Олексія Учителя «Матильда» розповідає про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесинської. Фільм має вийти у прокат наприкінці жовтня. Колишній прокурор анексованого Криму, депутат російської Держдуми Наталія Поклонська вважає, що фільм ображає почуття вірян. Критики показу також кажуть, що фільм глумиться над постаттю Миколи ІІ, який був убитий більшовиками в 1918 році і канонізований Російською православною церквою разом із сім’єю в 2000-му. Від його показу через погрози вже відмовилися десятки кінотеатрів по всій Росії.