Туреччина продовжила мандат армії на операції в Іраку та Сирії перед курдським референдумом

Парламент Туреччини в суботу схвалив продовження військових операцій в Сирії та Іраку напередодні запланованого в Іракському Курдистані референдум про незалежність, який розлютив Туреччину та інші держави в регіоні.

Правляча «Партія справедливості і розвитку» Реджепа Тайїпа Ердогана, яка домінує в парламенті, неодноразово продовжувала військовий мандат 2014 року у двох охоплених війною країнах.

Анкара використовувала мандат для нападу як на бойовиків угруповання «Ісламська держава», так і на курдських бойовиків на півночі Сирії і в північному Іраку. У серпні минулого року турецькі військові вторглися в частину північної Сирії, захопивши села вздовж територій, контрольованих ісламістами і курдськими бойовиками. Туреччина заявляє, що контролює 900 квадратних кілометрів території Сирії.

Курдські лідери хочуть провести референдум про незалежність в іракському автономному курдському окрузі на півночі Іраку 25 вересня, незважаючи на протести з боку уряду в Багдаді і міжнародної спільноти.

Туреччина, де проживає велика курдська меншина, попередила, що може вдатися до «контзаходів» через референдум. За даними турецького агентства Anadolu, минулого тижня турецькі літаки здійснили численні удари по місцях, пов’язаних із забороненим в Туреччині угрупованням «Робітнича партія Курдистану».

Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє не зважаючи на Багдад.

Плани референдуму про повну незалежність регіону викликали значний спротив не лише в Туреччині, а й в Ірані, США і в Європейському союзі. Серед пересторог – послаблення і так нестійкого уряду в Багдаді і боротьби проти угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп.