У Франції відбуваються часткові вибори до Сенату

У Франції 24 вересня проходять часткові вибори до Сенату. За їх підсумками оновиться половина складу верхньої палати парламенту країни.

Результати голосування, ймовірно, відобразять зростаюче розчарування діяльністю президента країни Емманюеля Макрона. Його центристська партія «Республіка на марші» виграла переважну більшість в нижній палаті парламенту в червні, але, за словами оглядачів, навряд чи їй вдасться повторити успіх на виборах в Сенат.

Опитування передбачають, що консервативна партія «Республіканці» зміцнить своє домінування у верхній палаті парламенту, що складається з 348 місць. Партії Макрона потрібно укладати союзи в Сенаті, щоб отримати підтримку економічних реформ, сприятливих для бізнесу.

Згідно з французьким законодавством, вибори до Сенату проводяться за системою непрямого голосування. Право голосу в ній мають обрані народом представники – мери міст і депутати міських, департаментських і регіональних рад.

Вони голосують у ратушах по всій Франції. Спостерігачі відзначають, що рух Макрона не має достатньої кількості депутатів на муніципальному рівні, щоб претендувати на успіх на виборах у Сенат.

Результати виборів будуть відомі ввечері 24 вересня.