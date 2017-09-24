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24 Вересень 2017, Київ 17:02
Новини | Міжнародні

Росія: у Петербурзі десятки людей вийшли на несанкціоновану антивоєнну акцію

У російському Санкт-Петербурзі декілька десятків людей вийшли на несанкціоновану владою антивоєнну акцію.

Як повідомляють російські ЗМІ, біля демонстрантів, які тримають у руках прапори України і кульки синього і жовтого кольорів, перебувають поліцейські, які закликають людей розійтися.

Учасники акції тримають у руках плакати з написами «Нам не потрібна війна», «Ні війні».

Про затриманих наразі не повідомляють, люди не розходяться.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей.

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