Жителі Дніпра пробігли «Милю добра», щоб зібрати кошти пораненому на Донбасі бійцю

Жителі Дніпра у неділю пробігли «Милю добра». Благодійний забіг центральними вулицями міста завдовжки 1,6 кілометра ініціювали, щоб зібрати кошти на реабілітацію пораненого учасника АТО Валерія Білька. Він воював на Донбасі з перших днів військового конфлікту. Рік тому отримав тяжке поранення, у нього попереду – кілька операцій та тривала реабілітація. Зараз боєць перебуває на лікуванні в обласній лікарні імені Мечникова.

У заході взяли участь півтори сотні професійних легкоатлетів та бігунів-аматорів.

За участь у забігу треба було вносити грошові пожертви. Стартовий збір «Милі добра» становив 150 гривень.

Захід відбувся у рамках чемпіонату України з марафонського бігу, який тривав у Дніпрі в неділю. Учасники «Милі добра» зазначали, що спеціально реєструвались на цей пробіг, аби допомогти українському воякові.

«Я дуже хотіла взяти участь у цьогорічному марафоні, однак не була певна, що подолаю бодай 5 кілометрів. Та коли дізналася про «Милю добра», одразу вирішила – бігтиму», – сказала учасниця пробігу Вікторія.

У перегонах брали участь люди різного віку та фізичної форми, зокрема, до «Милі добра» долучились мами з візочками та люди з обмеженими фізичними можливостями на візках.