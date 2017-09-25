Курди голосують за незалежність від Іраку попри заперечення Багдада

Курдський регіон Іраку 25 вересня голосує за свою незалежність, незважаючи на зауваження Багдада, що він боротиметься за збереження іракської єдності. Президент регіонального уряду Курдистану Масуд Барзані заявив, що голосування має рекомендаційний характер і стане першим кроком у тривалому процесі переговорів щодо незалежності регіону, який був автономним з 1991 року і відіграє важливу роль у війні з джигадистами.

Близько 12 тисяч виборчих дільниць відкрилися о 8:00 за місцевим часом (збігається з київським), право голосу мають понад 5 мільйонів зареєстрованих виборців. Голосування триватиме 12 годин.

Попередні результати очікуються впродовж доби, хоча аналітики майже не мають сумнівів, що переважатиме відповідь «так».

ООН, США та інші західні держави висловили занепокоєння тим, що референдум може зашкодити зусиллям у війні проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Уряд у Багдаді та міжнародна спільнота виступають проти референдуму. Сусідні Туреччина та Іран самі мають значні курдські меншини.