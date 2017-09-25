У Львові до 56 зросла кількість потерпілих через отруєння копченою рибою

Станом на ранок 25 вересня до 56 людей у Львові зросла кількість потерпілих через отруєння копченою рибою. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Серед отруєних семеро дітей. Госпіталізовані 52 людини, серед яких дітей шестеро. Більшість потерпілих мають стан середньої тяжкості, стан 14 людей – наближений до тяжкого.

Перші шість людей із діагнозом «Гостра кишкова інфекція» були госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні ввечері 22 вересня. Упродовж 23 та 24 вересня до лікувальних закладів продовжили звертатися громадяни. Всі вони вживали в їжу рибу гарячого копчення, яку придбали 21 вересня в одному із торгових кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові.