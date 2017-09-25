Росія і Пакистан проводять спільні військові навчання на Північному Кавказі

Спеціальні сили Росії і Пакистану почали двотижневі спільні навчання у російській північнокавказькій республіці Карачаєво-Черкесія.

Церемонію відкриття навчань 25 вересня відвідали 200 військових командувачів і керівників спецсил з обох країн.

Пакистанський генерал Саїд Аламдар Хуссейн Шах заявив, що навчання є «дуже важливими» і для Ісламабада, і для Москви.

«Метою навчань є обмін професійним досвідом і консолідація співпраці у військовій сфері між гірськими підрозділами Росії і Пакистану», – сказав Шах на церемонії відкриття навчань у селі Нижній Архиз.

Речник російських сил Південного військового округу Вадим Астаф’єв заявив, що навчання «Дружба-2017» посилять співпрацю в антитерористичних операціях, місіях із порятунку заручників.

Планується, що навчання продовжуватимуться до 4 жовтня.

Пакистан і Росія підписали угоду про оборонне співробітництво у 2014 році, вона передбачає співпрацю у просуванні міжнародної безпеки.

Угода також передбачає активізацію антитерористичних зусиль і контроль над озброєннями, а також зміцнення військової співпраці й обмін досвідом у боротьбі з тероризмом.

Обидві країни провели свої перші спільні навчання в 2016 році у горах поблизу пакистанського села Черат, між містами Пешавар і Равалпінді.