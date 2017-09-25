Прем’єр Японії заявляє про намір розпустити парламент й оголосити дострокові вибори

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявляє, що 28 вересня розпустить нижню палату парламенту й оголосить проведення дострокових виборів.

Як заявив Абе 25 вересня в Токіо, дострокові вибори будуть проведені в жовтні.

Як відзначають західні агентства, цей крок Абе зробив, щоб отримати вигоду зі своїх сильних рейтингів у той час, коли політична опозиція країни слабка.

Рейтинги схвалення діяльності прем’єр-міністра виросли приблизно до 50 відсотків із 30 відсотків в липні. Абе обіцяє збільшити соціальні витрати, зберігати твердість щодо Північної Кореї, а також переглянути конституційні положення Японії щодо використання військової сили за кордоном.

Сприйняття Абе з боку виборців як сильного лідера зміцнило його рейтинги на тлі зростаючої напруженості щодо ядерної програми Північної Кореї.

Абе перебуває на посаді прем’єра майже шість років.