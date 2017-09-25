ДСНС попереджає про заморозки 27-28 вересня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки 27-28 вересня в деяких областях України.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, вночі 27 вересня у східних, Чернігівській Сумській, Полтавській областях, а також 28 вересня в північних, центральних і Запорізьких областях на поверхні ґрунту й місцями в повітрі можливі заморозки 0...-4 градуси.

Вночі 28 вересня в Київській області на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0...-4 градуси.

Крім того, ДСНС попереджає про надзвичайну пожежонебезпеку 25 вересня в Харківській, Донецькій, Луганській і Сумській областях.