Путін звільнив губернатора Самари на тлі очікуваних перестановок у регіонах Росії

Президент Росії Володимир Путін відправив у відставку губернатора Самарської області Миколу Меркушкина. В указі, опублікованому на сайті Кремля 25 вересня, сказано, що Меркушкин написав заяву про дострокове припинення повноважень.

Виконувати обов’язки губернатора Самарської області буде колишній мер Самари, член Ради федерації Росії Дмитро Азаров.

Опозиція і незалежні спостерігачі неодноразово критикували Меркушкина за порушення, які допускалися в ході виборів в очолюваних ним регіонах: Мордовії, а потім Самарської області.

За кілька годин до звільнення Меркушина російська газета «Комерсант» повідомляла, що Кремль найближчим часом може змінити голів близько 10 регіонів. Як заявило видання, кадрові перестановки пов’язані з президентськими виборами, запланованими на 18 березня 2018 року, на яких Путін, як очікують, може бути переобраний на четвертий термін, попри те, що він ще не оголосив про намір балотуватися.

На минулих виборах Кремль вимагав від регіональних губернаторів забезпечити якомога більшу підтримку Путіна.