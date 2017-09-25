Міноборони: на військовому складі, де сталася пожежа, ліквідовують вибухонебезпечні предмети

У Міністерстві оборони заявляють, що на військовому складі поблизу села Новоянисоль на Донеччині, де напередодні сталася пожежа, ліквідовують вибухонебезпечні предмети.

«На даний момент від вибухонебезпечних предметів очищено 0,5 гектара території. Частина знайдених боєприпасів, які не підлягали перевезенню були ліквідовані на місці, решта було вивезено до облаштованих місць утилізації», – повідомив начальник інженерної служби військової частини Андрій Галдак, якого цитує прес-служба Міноборони.

У відомстві зазначають, що пошук вибухонебезпечних предметів та розмінування території військового складу проводять групи розмінування ЗСУ.

«Усі боєприпаси, які зберігалися на військових складах вже вивезено. Все робиться для того, щоб ліквідувати наслідки пожежі та вибухів і передати територію військового об’єкту місцевим органам влади», – додають в міністерстві.

22 вересня близько 16:20 біля села Новоянисоль на складах боєприпасів пролунали вибухи, проводили евакуацію персоналу військової частини. За даними Міноборони, біля села Новоянисоль під час пожежі на полях сталося перекидання полум’я на територію військового складу однієї з військових частин, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа.