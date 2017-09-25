МЗС рекомендує українцям уникати місць масового «скупчення людей» в Каталонії

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України уникати місць масового «скупчення людей» в Каталонії.

«У зв’язку з підвищеною громадською активністю, яка спостерігається в автономній області Каталонія протягом останніх тижнів і може мати місце упродовж наступного місяця, рекомендуємо уникати масових скупчень людей», – йдеться у повідомленні генерального консульства України в Барселоні.

У консульстві також просять українців неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії, зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів.

В іспанській Каталонії спалахнули протести після арешту 14 чиновників уряду Каталонії та обшук у міністерствах регіонального уряду в Барселоні через підготовку забороненого Мадридом референдуму щодо незалежності.

Іспанський уряд вважає, що голосування, заплановане на 1 жовтня, є незаконним, а Конституційний суд зупинив закон про референдум, ухвалений каталонським парламентом.

Лідер іспанського регіону Каталонія заявив, що наполягатиме на планах провести 1 жовтня референдум про незалежність від Іспанії, попри оголошення таких дій незаконними з боку центрального уряду і судів.

Регіон Каталонія, неподалік кордону з Францією, має населення у 7,5 мільйонів людей. До регіону належить відоме туристичне місто Барселона. Каталонія, яка має статус «автономної спільноти», є частиною Іспанії від 15-го століття. Багато каталонців мають гіркі спогади про заборону на використання їхньої мови та інші утиски під час диктатури 1939-1975 років генерала Франсіско Франка.