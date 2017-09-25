Британським дайверам заборонили в'їзд до України за участь у змаганнях у Криму – СБУ

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну двом британським спортсменам Гері Ханту і Блейк Олдріджу, які брали участь в змаганнях по Кліфф-дайвінгу (стрибків у воду зі скелі – КР) в анексованому Криму. Цю інформацію в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська.

Як повідомляє українське агентство «Інтерфакс», рішення про заборону Ханту і Олдріджу в'їзду в Україну терміном на п'ять років ухвалили 25 вересня. Підстава – «заподіяння шкоди національним інтересам України».

Британські спортсмени поки що публічно не коментували заборони їм на в'їзд до України.

Наприкінці серпня посольство України в Великій Британії висловило розчарування в зв'язку з участю британського спортсмена Гері Ханта в змаганнях із кліфф-дайвінгу (стрибки в воду зі скелі) в анексованому Криму й закликало громадян Великої Британії утримуватись від незаконного відвідування півострова без офіційної згоди України.

У серпні в анексованому Криму відбулися змагання із кліфф-дайвінгу. Пізніше в підконтрольному Кремлю міністерстві спорту Криму оприлюднили імена деяких іноземних учасників цих змагань – фіналістів змагань Блейка Олдріджа і Гері Ханта з Великої Британії, Енді Джонса з США й Алана Кола з Люксембургу. Всього повідомлялося про представників дев'яти країн.

Підконтрольні Кремлю влади регулярно запрошують представників іноземних держав відвідати Крим. Таким чином прагнуть легалізувати «російський» статус півострова.

Українське зовнішньополітичне відомство застерігає іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».