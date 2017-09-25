Арешт екс-добровольця, якого обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ, продовжили на 2 місяці

У Дніпрі колишньому добровольцеві Денису Гордєєву, якого обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ, продовжили термін тримання під вартою ще на 2 місяці – до 22 листопада. Відповідне рішення ухвалив Ленінський районний суд Дніпра.

На судовому засіданні продовження утримання під вартою ще на два місяці вимагала сторона обвинувачення. Суд цю вимогу задовольнив, зважаючи, зокрема, на тяжкість злочину, у якому підозрюється колишній доброволець, а також те, що «перебуваючи на волі, він може переховуватись від суду».

Суд також відхилив клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу на такий, що не пов’язаний з триманням під вартою, і можливість звільнення під грошову заставу. Ухвала, як зазначив суд, оскарженню не підлягає.

Наступне засідання відбудеться 10 жовтня.

Загалом розгляд справи Гордєєва в судах триває вже півтора року. Разом з ним у цій справі проходить семеро осіб.

Як повідомила Радіо Свобода адвокат Дениса Гордєєва Олена Сторожук, обвинувальний акт її підзахисному був вручений ще в лютому 2016 року, з того часу справу намагались розглянути в кількох судах Донеччини, але безуспішно, зокрема, через те, що судді заявляли про самовідводи.

Колишнього бійця добровольчих підрозділів Дениса Гордєєва обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ Віктора Манзика. Як заявив у березні 2015 року народний депутат України Андрій Денисенко, вбивство було скоєне із табельної зброї співробітника СБУ, «під час спроби з боку Гордєєва зупинити трафік «лівої» горілки, який іде з території Донецької і Луганської області, яка виготовляється сепаратистами».

Тоді ж голова Служби Безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив високопосадовців Дніпропетровської облдержадміністрації у фінансуванні міжрегіонального бандитського угрупування. За його словами, одним зі злочинів, нібито скоєних цією групою, є вбивство капітана СБУ Віктора Манзика, який намагався перекрити потік контрабанди з окупованих територій.

Сам Денис Гордєєв зазначає, що справа проти нього «сфабрикована».