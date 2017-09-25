Біла Церква: на підприємстві «Біофарма» сталася пожежа

У Білій Церкві Київської області на підприємстві «Біофарма» 25 вересня сталася пожежа у виробничих приміщеннях, де зберігаються вироби з полімерів.

У міської адміністрації місцевих жителів просили зачиняти вікна.

Пізніше міська влада заявила, що після замірів у повітрі не виявили шкідливих речовин.

«Прошу зберігати спокій. Заміри повітря на масиві Залізничне селище, Критий ринок, показали незначне перевищення продуктів горіння. Ситуація під контролем. Періодично проводяться заміри викидів у повітря. На даний час пожежу локалізовано», – зазначив у Facebook мер Білої Церкви Геннадій Дикий.

Про причини загорання наразі не повідомляють.

(Відео користувача YouTube bctv)