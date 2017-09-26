Палестинський бойовик убив трьох ізраїльтян на Західному березі Йордану – поліція

Палестинський бойовик 26 вересня убив трьох і поранив ще одну людину, коли відкрив вогонь по співробітниках ізраїльської воєнізованої поліції на в’їзді на Західний берег Йордану.

«Терорист, який прибув до ворот Хар-Адар разом з палестинськими робітниками... витягнув зброю і відкрив вогонь», – ідеться в повідомленні поліції.

Вогнем у відповідь нападник був поранений і згодом помер. Пораненого ізраїльтянина доправлено до лікарні у тяжкому стані.

Інцидент у селищі Хар-Адар, розташованому на північний захід від Єрусалиму, ставсямайже через два роки після хвилі заворушень. В останні місяці насильство вщухло.