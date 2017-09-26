МЗС закликає українців бути обережними на Балі через активізацію вулкана

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям бути обережними на острові Балі (Індонезія) через активізацію вулкана Агунг.

«МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають або планують відвідати східну частину острова Балі, де спостерігається сейсмічна і вулканічна небезпека, утримуватися від наближення до зазначеного об’єкта на відстань менше ніж 12 кілометрів, проявляти підвищену увагу й обережність під час перебування в цьому районі, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів і місцевих служб стосовно розвитку ситуації, зокрема щодо її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, який може змінюватися», – йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

На острові Балі понад 75 тисяч людей евакуювали через активізацію вулкана Агунг, який може почати вивергатися в будь-який момент.

Востаннє Агунг вивергався 1963 року. Тоді загинули понад тисяча людей.