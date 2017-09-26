«Роскомнагляд» погрожує заблокувати Facebook у Росії

«Роскомнагляд» може заблокувати соціальну мережу Facebook у 2018 році, якщо компанія не виконає російський закон про локалізацію персональних даних і не почне переносити дані російських користувачів на територію Росії, заявив голова наглядового органу Олександр Жаров.

Чиновник повідомив, що блокування Facebook може бути проведене за таким же сценарієм, як і в випадку з LinkedIn. Жаров наголосив, що «винятків немає», при цьому зазначивши, що в 2017 році соціальну мережу не планують перевіряти на відповідність російському законодавству.

Закон про зберігання персональних даних росіян у Росії діє з вересня 2015 року. Він зобов’язує компанії зберігати й обробляти персональні дані громадян Росії на території країни.

В іншому випадку «Роскомнагляд» може заблокувати доступ до онлайн-ресурсів, що попадають під дію закону. У 2016 році в Росії вперше заблокували найбільшу іноземну соціальну мережу LinkedIn.