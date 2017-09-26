Журналістка Ісмаїлова отримала «альтернативного Нобеля» за боротьбу з корупцією

Азербайджанська журналістка-розслідувач Хадіджа Ісмаїлова, що працює на Радіо Свобода, стала однією з лауреаток премії «За правильний спосіб життя» (The Right Livelihood Award), яку ще називають «альтернативною Нобелівською премією».

Ісмаїлова, відома своїми журналістськими розслідуваннями, зокрема бізнесових оборудок родини президента Азербайджану Ільгама Алієва, стала першою азербайджанською журналісткою, що отримала цю премію.

Журі премії, яку вручили 26 вересня в Стокгольмі, заявило, що Ісмаїлову нагороджують за «мужність і наполегливість у викритті корупції на найвищому рівні влади».

«Альтернативна Нобелівська премія – «За правильний спосіб життя» – за чесність. Дякую всім, хто мене підтримував», – написала Ісмаїлова в Twitter після оголошення лауреатів премії.

Крім журналістки, лауреатами премії стали ще троє активістів, повідомляє The Right Livelihood Award Foundation. Індійського адвоката, засновника правозахисної мережі HRLN Коліна Ґонсалвеса, відзначили за отримання ключових судових рішень для забезпечення основних прав для «найбільш маргіналізованих і вразливих громадян Індії».

У 2001 році Ґонсалвес домігся рішення Верховного суду Індії, яке гарантувало право всіх школярів отримати безкоштовний обід.

Ефіопська незряча активістка Єтнеберш Ніґуссі нагороджена за «просування прав і інклюзію людей з інвалідністю».

Ісмаїлова, Ніґуссі і Ґонсалвес розділять премію, розміром у три мільйони шведських крон (374 тисячі доларів).

Почесний приз отримає американський адвокат Роберт Байлотт, який спеціалізується на захисті довкілля. Байлотт, зокрема, представляв інтереси близько 70 тисяч жителів американського штату Західна Вірджинія, питна вода яких була забруднена хімікатами.

Загалом на премію претендувало 102 номінантів із 51 країни.

Церемонія нагородження відбудеться 1 грудня.

Премію вручають щорічно, починаючи з 1980 року, борцям за права людини, захисникам довкілля і миру за зусилля, які, на думку її засновника, шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.