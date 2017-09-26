«Львівська політехніка» спростовує повідомлення про перейменування на честь Бандери

Національний університет «Львівська політехніка» спростовує повідомлення про ініціативу надати навчальному закладу ім’я Степана Бандери.

«На жаль, нині на тлі особливої уваги до провідника ОУН Степана Бандери, що зрозуміло і виправдано, залишаються поза увагою унікальні здобутки всесвітньовідомих представників науково-технічної еліти Львівської політехніки. Адже саме вона долучилася до формування освітнього та наукового середовища учасників українського національно-визвольного руху», – йдеться в повідомленні прес-служби університету.

У «Львівській політехніці» зазначають, що у разі актуалізації питання щодо присвоєння імені університету слід звернути увагу на відомих представників української науково-технічної еліти, зокрема, професора і ректора університету Юліана Медведського, професора Івана Левинського, членів «Просвіти», Наукового товариства імені Тараса Шевченка, меценатів.

Напередодні повідомлялося, що група викладачів кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини «Львівської політехніки» виявила ініціативу надати вишу ім’я Степана Бандери. В університеті зауважили, що цю приватну ініціативу виявив викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, член всеукраїнського об’єднання «Свобода» В’ячеслав Гнатюк.