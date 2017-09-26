Співробітниця Нацполіції купила квартиру в Маріуполі за 50 тисяч гривень – #Точно

Старший слідчий Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції України Ганна Приступа придбала квартиру в Маріуполі за 50 тисяч гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Як стало відомо з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Ганни Приступи, нерухомість за площею дорівнює 46 квадратним метрам. Ринкова вартість квартири подібного розміру варіюється від 230 до 400 тисяч гривень. Таким чином співробітниця Національної поліції змогла придбати нерухоме майно за кратно меншу, ніж ринкові ціни, вартість.

Представники органів публічної влади, у тому числі співробітники органів прокуратури, Національної поліції, судів усіх рівнів, Служби безпеки України, міністерств та відомств, а також органів місцевого самоврядування мають подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у випадку отримання доходу або набуття у власність майна, вартість якого станом на 1 січня звітного року перевищує 50 прожиткових мінімумів. У 2017 році така сума має перевищувати 80 000 гривень.