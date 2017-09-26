У Хорватії сербського екс-командира Васильковича засудили до 15 років ув’язнення

Суд в хорватському місті Спліт засудив колишнього командира сербського збройного формування, громадянина Австралії Драгана Васильковича до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у воєнних злочинах у 90-ті роки.

26 вересня суд постановив, що Василькович, відомий як капітан Драган і Даніель Снедден, винен у вбивствах і тортурах ув’язнених під час війни в Югославії у 1992-95 роках.

62-річний Василькович, що народився в Сербії, відправився до Австралії у 15 років, але повернувся на Балкани, щоб навчати сербських бійців у 1991 році, коли серби почали збройну боротьбу за відділення Хорватії від Югославії.

Василькович був екстрадований з Австралії у липні 2015 року.