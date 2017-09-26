Адвокат: суд вирішив витребувати в «Ощадбанку» дані про кошти на рахунках Януковича

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення витребувати в «Ощадбанку України» інформацію про суму грошових коштів, які були на рахунках колишнього президента України Віктора Януковича в цьому банку станом на 10 листопада 2016 року. Про це повідомляє адвокат Януковича Віталій Сердюк на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши копію судового рішення.

Таким чином, суд задовольнив клопотання адвоката, яке було подано в рамках розгляду справи за позовом Януковича до «Ощадбанку України» про захист честі, гідності та ділової репутації.

В «Ощадбанку» наразі це повідомлення не коментували.

​Суд розглядає позов Януковича, у якому він просить суд визнати недостовірною і змусити спростувати інформацію від голови правління «Ощадбанку» Андрія Пишного про те, що у Януковича на рахунках в цьому банку – 1,15 мільярда доларів.

Раніше Віталій Сердюкзаявляв, що у Януковича є рахунок в «Ощадбанку», на якому близько 28,78 мільйона гривень та ще один, на якому близько 2,26 мільйона гривень..