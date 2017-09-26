Парламент Грузії підтримав поправки до конституції

Парламент Грузії ухвалив у третьому, остаточному читанні поправки до конституції.

Опозиційні партії «Єдиний національний рух» і «Європейська Грузія – рух за свободу» не голосували.

Згідно з новою конституцією Грузії, з 2023 року скасовуються всенародні вибори президента. Главу держави вибиратиме спеціальна колегія, що складається з 300 осіб.

Внести поправки до конституції запропонувала правляча партія «Грузинська мрія». Представники опозиції відзначають, що президент перетвориться у символічну фігуру, і висловлюють невдоволення конституційною реформою.

За даними проекту Радіо Свобода «Ехо Кавказу», президент ГрузіїҐіорґі Марґвелашвілі може скористатися правом вето і у найближчі дні заблокувати дію документа. Однак парламентська більшість заявляє про свою готовність подолати цей бар’єр.