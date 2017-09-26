Родичі загиблих в Іл-76 українських військових подали в суд через фільм про катастрофу

Захист родичів загиблих в Іл-76 українських військовослужбовців звернувся з позовною заявою до суду через телевізійний фільм про цю катастрофу «Борт 76777: хто відповість за теракт?». Про це у вівторок повідомив захисник потерпілих – родичів загиблих в катастрофі Іл-76 українських військовослужбовців, адвокат Віталій Погосян.

На думку родичів загиблих в Іл-76, у фільмі, продемонстрованому на телеканалі «Україна», інформація про катастрофу подана необ’єктивно, «генерал – майор Віктор Назаров виправдовується, а винним роблять екіпаж літака». Вихід в ефір такого фільму напередодні судового розгляду апеляції генерал-майора Віктора Назарова вони називають «тиском на суд».

За словами адвоката Віталія Погосяна, позовну заяву на спростування недостовірної інформації та захист честі та гідності 26 вересня подано до Святошинського райсуду Києва від імені родичів загиблих. Відповідачем визначено телеканал «Україна», адже, як зазначив адвокат, у титрах фільму не було вказано його виробників.

За словами адвоката, цей же фільм був оприлюднений на сторінках в соцмережах Генерального штабу ЗСУ та обласних військкоматів України. Радіо Свобода готує інформаційний запит щодо мети цього оприлюднення.

«Хто проводив це «розслідування» та хто автор цього фільму в титрах не зазначено», – вважає адвокат.

Фільм також є на інших ресурсах в мережі Інтернет.

26 вересня Апеляційний суд Дніпропетровської області розпочав розгляд апеляційної скарги генерал – майора Віктора Назарова на рішення суду першої інстанції у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл - 76, збитому 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків і присудив йому 7 років ув’язнення.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл -76 МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.