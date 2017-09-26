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26 Вересень 2017, Київ 23:08
Новини | Суспільство

На Вінничині вибухають артилерійські склади

У Калинівці Вінницької області на 48 арсеналі військової частини А1119 вибухають артилерійські склади.

За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21 години вечора.

Спочатку лунали вибуху, тепер видно яскраві спалахи. У місті вимкнули світло. Люди залишають домівки.

Жителям міста наразі нічого не повідомляють про це. Місцеві військові у розмові з Радіо Свобода повідомили, що дим може бути токсичним.

Офіційних повідомлень про це наразі немає. У Міністерстві оборони повідомили Радіо Свобода, що наразі уточнюють інформацію.

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