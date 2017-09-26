У Саудівській Аравії жінки отримали право водити автомобіль

Жінки у Саудівській Аравії отримали право на водіння автомобіля. Відповідний декрет підписав король країни.

Згідно з документом, забезпечувати заходи щодо дотримання нового закону будуть міністерства внутрішніх справ, фінансів, праці та соціального розвитку. Указ повинен бути реалізований до червня 2018 року.

Кампанія за право жінок керувати автомобілем триває багато років. Проти виступали консервативні ісламські богослови. Жінок, що боролися за право водіння, часто заарештовували і карали.

Саудівська Аравія – єдина країна у світі, де жінкам фактично заборонено сідати за кермо автомобіля. Цієї заборони немає в законах – вона виходить із ухваленого у Саудівській Аравії суворого тлумачення норм ісламського права (шаріату) і поширюється не лише на мешканок королівства, але й на іноземок. Відтак водійських посвідчень жінкам у країні не видають.

Жінок, які отримували водійське посвідчення за кордоном і сідали за кермо у королівстві, раніше змушували підписувати письмове зобов’язання більше цього не робити, але останніми роками почали й арештовувати.