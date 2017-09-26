Вибухи на Вінниччині: межканців Калинівки і 2 сіл евакуюють

У Вінницькій облраді повідомляють, що для всіх мешканців Калинівки, Сальника і Павлівки організована евакуація.

«Пункт збору № 1: площа біля Калинівського технологічного технікуму. Пункт збору № 2: район Будинок культури. Пункт збору № 3: с. Сальник в будинку культури. Пункт збору № 4: в с. Павлівка в будинку культури. Прохання мешканців організовано прибути до пунктів збору до моменту прибуття транспорту перебувати у сховищах», – повідомляє речниця Вінницької облради Ірина Ярошинська.

Всіх пасажирів потягів, які їхали до Калинівки, Вінниці, Жмеринки, висадили в Козятині. Всі поїзди пустили в обхід на Шепетівку.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до Вінниці. Про це повідомляється на сайті уряду. До епіцентру події вже виїхали представники Генерального штабу, Міністерства оборони, Національної поліції України.

У вівторок ввечері у Калинівці Вінницької області на 48-му арсеналі військової частини А1119 почали вибухати артилерійські склади. За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21-ї години вечора.

Лунають вибухи, видно яскраві спалахи. У місті вимкнули світло. Повідомляють, що у вікнах вилітають шибки. Вибухи і спалахи видно і чути також у Вінниці, і навіть у Хмільнику, що за 60 кілометрів від місця події. Вінницька кільцева дорога перекрита.

За повідомленнями місцевих військових, на арсеналі зберігається 188 тисяч тонн боєприпасів (10 тисяч умовних вагонів) на площі 60 гектарів. Серед них – ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град».