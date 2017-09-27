Пропозиція про надання Україні летальної зброї перебуває в Білому домі – генерал Данфорд

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд заявив, що рекомендує Білому дому надати летальну оборонну допомогу Україні, щоб вона могла краще захищати себе від будь-яких можливих подальших військових акцій Росії.

Генерал Данфорд вказав 26 вересня в сенатському комітеті з питань Збройних сил, що його пропозиція про збільшення допомоги Україні очікує на ухвалення рішення в Білому домі.

«На мій погляд, з військової точки зору Україна потребує додаткових можливостей для захисту свого суверенітету. Ми маємо здатність зупиняти броньовані машини, щоб вони могли захистити себе», – відзначив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Українські лідери неодноразово закликали Сполучені Штати надати зброю, зокрема, портативні протитанкові системи Javelin, які призначені для відбиття атак танків та самохідної артилерії.

Попередній президент США Барак Обама надавав Україні нелетальну військову допомогу, але відмовився надавати летальну зброю через побоювання, що це може активізувати збройне протистояння з сепаратистами на Донбасі.