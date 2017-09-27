Керівники Пентагону та НАТО прибули з неоголошеним візитом до Афганістану

Міністр оборони Джим Маттіс та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 27 вересня прибули до столиці Афганістану Кабула з неоголошеним візитом, повідомив речник місії НАТО «Рішуча підтримка» капітан Вільям Сальвін.

Маттіс і Столтенберґ зустрінуться з президентом Афганістану Ашрафом Гані, американськими командувачами та солдатами, а також представниками місії НАТО, які проводять навчання афганських сил.

Маттіс і Столтенберг проведуть зустрічі в посольстві США та візьмуть участь у спільній прес-конференції з президентом Гані, додав речник.

Імовірна тема зустрічей – це реалізація нової стратегії США щодо Афганістану, яку оголосив у серпні президент Дональд Трамп. За планом Трампа, США додатково надішлють до Афганістану понад три тисячі військових, крім тих 11 тисяч, які вже перебувають у цій країні.