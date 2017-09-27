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27 Вересень 2017, Київ 11:11
Новини | Міжнародні

Керівники Пентагону та НАТО прибули з неоголошеним візитом до Афганістану

Міністр оборони США Джим Маттіс та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, ілюстративне фото

Міністр оборони Джим Маттіс та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 27 вересня прибули до столиці Афганістану Кабула з неоголошеним візитом, повідомив речник місії НАТО «Рішуча підтримка» капітан Вільям Сальвін.

Маттіс і Столтенберґ зустрінуться з президентом Афганістану Ашрафом Гані, американськими командувачами та солдатами, а також представниками місії НАТО, які проводять навчання афганських сил.

Маттіс і Столтенберг проведуть зустрічі в посольстві США та візьмуть участь у спільній прес-конференції з президентом Гані, додав речник.

Імовірна тема зустрічей – це реалізація нової стратегії США щодо Афганістану, яку оголосив у серпні президент Дональд Трамп. За планом Трампа, США додатково надішлють до Афганістану понад три тисячі військових, крім тих 11 тисяч, які вже перебувають у цій країні.

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