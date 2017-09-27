ЗСУ: запровадили посилений режим охорони військових частин після вибухів у Калинівці

На території військових частин оперативних командувань Сухопутних військ ЗС України запровадили посилений режим охорони після вибухів на військових складах у Калинівці.

Як повідомляє прес-служба ЗСУ, військові, які залучаються до несення служби у добовому наряді і варті, мають право застосовувати зброю під час несення служби.

Командування Сухопутних військ ЗСУ нагадує, що будь-яке несанкціоноване проникнення на територію об’єктів військових частин тягне за собою відповідальність, а також закликає повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або в місцях розташування військ.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмована одна людина, яку шпиталізували до медичного закладу.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.