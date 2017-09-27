Вінницька міськрада: екологічна обстановка в регіоні – в межах норми

У Вінницькій області хімічна, екологічна і радіаційна обстановка перебуває в межах норми, повідомляє прес-служба Вінницької міськради з посиланням на дані облдержадміністрації.

Міська влада спростовує дані стосовно забруднення повітря у зв’язку з начебто пожежею на хімічних складах поблизу Калинівки.

У Вінницькій міськраді закликають людей зберігати спокій.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За повідомленням ДСНС, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмована одна людина, яку шпиталізували до медичного закладу.

Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.