МОЗ: в Україні на обліку перебувають близько 137 тисяч ВІЛ-інфікованих людей

В Україні на медичному обліку перебувають близько 137 тисяч ВІЛ-інфікованих людей, повідомляє виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

При цьому, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні проживають близько 240 тисяч ВІЛ-позитивних громадян.

«Зараз в Україні антиретровірусну терапію одержують більш ніж 82 тисяч пацієнтів», – сказала Супрун.

За її словами, міністерство має намір подолати епідемію до 2020 року.

За даними МОЗ, за період з 1987 по 2017 року в Україні понад 43 тисячі людей померли від захворювань, обумовлених СНІДом.

За оцінками міжнародних експертів, понад 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Однією з причин, чому Україна залишається серед лідерів у Європі за масштабами поширення цього вірусу, експерти називають невчасну діагностику та недостатню поінформованість громадян.