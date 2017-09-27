Україна поліпшила позицію в рейтингу конкурентоспроможності

Україна піднялася на 81-е місце у щорічному Глобальному рейтингу конкурентоспроможності країн, складеному фахівцями Світового економічного форуму (WEF). Всього в рейтингу аналізується ситуація в 137 країнах.

Україні вдалося поліпшити свої показники в таких сферах, як розвиток фінансових ринків, інституційний розвиток, макроекономічна ситуація.

Перешкоджають веденню бізнесу в Україні перш за все інфляція, корупція і політична нестабільність, йдеться в доповіді.

Поруч з Україною в рейтингу – Бразилія і Бутан.

Порівняно з минулорічним рейтингом Україна піднялася на чотири позиції, а в цілому в рейтингу було представлено 137 країн.

Перше місце в рейтингу традиційно посідає Швейцарія, яка утримує цю позицію впродовж останніх кількох років, друге місце посіли США, третє – Сінгапур, останнє, 137 місце – Ємен.

Рейтинг WEF складає на основі оцінки різних показників розвитку економіки, включаючи розвиток інфраструктури, валютного і фондового ринку, роботу державного апарату, судової системи, ділову активність, рівень освіти, показники зайнятості населення і криміногенну ситуацію (всього близько 100 позицій).

Україна попередні два роки погіршувала своє місце в рейтингу.