Поліція перевіряє обставини побиття підозрюваного у підпалі авто і будинку депутата Берези

Національна поліція перевіряє обставини побиття підозрюваного у підпалі авто та будинку народного депутата Юрія Берези.

Як повідомляє прес-служба відомства,створено комісія для перевірки відомостей, поширених у ЗМІ про отримання тілесних ушкоджень підозрюваним у підпалі 24 вересня будинку у селі Чумаки на ДніпропетровщиніДніпропетровської області та автомобіля «Nissan».

Поліція не повідомляє дані про власників будинку і авто. Водночас, за словами депутата Берези, мова йде про інцидент із будинком його родини та автомобілем, які невідомий намагався спалити в ніч з 23 на 24 вересня.



«В ході перевірки будуть встановлені обставини вчинення вказаної події, за фактом якої П’ятихатським відділом поліції у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень)», – йдеться в повідомленні поліції.



Як повідомляло видання «Insider», Береза побив чоловіка, підозрюваного у підпалі.

Водночас у коментарі Радіо Свобода в середу народний депутат України Юрій Береза сказав, що на момент інциденту його не було в будинку .За словами Берези, невідомий йому чоловік спершу стежив за будинком, а потім підпалив одну з кімнат і автомобіль.



«Він вистежив, як змінюється охорона, де охорона знаходиться і таке інше. Як на божевільного – абсолютно логічні дії. Найцікавіше, що тієї ночі я мав бути вдома, та ще і з внуком. Коли він все це зробив, він чекав біля вікна тієї кімнати, де мав знаходитись я. Я з’явився тільки о 4-й годині ранку. Те, що мені охоронці доповіли, – він називав різні прізвища, хто його послав, але це таємниця слідства. Я це розглядаю як замах на мене і мою родину. У мене інших варіантів немає. Відкрите кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство», – розповів Береза.



За його даними, автомобіль згорів вщент і відновленню не підлягає, а в будинку вигоріли меблі в одній із кімнат.



Раніше в управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області повідомили, що 23 вересня, близько опівночі, невідомий підпалив одну з кімнат будинку у селі Чумаки, а трохи згодом – автомобіль «Nissan». Будинок охороняли двоє чоловіків, які, помітивши вогонь, локалізували пожежу, затримали зловмисника та викликали поліцію. Як зазначили в поліції, під час поверхневого огляду в затриманого вилучили гранату РГД-5. Правоохоронці кваліфікували дії затриманого за статтею 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

Чоловік був доправлений до відділення поліції, де йому стало зле. Правоохоронці надали йому долікарську допомогу та доставили до центральної районної лікарні. У чоловіка діагностували черепно-мозкову травму. Триває досудове розслідування.