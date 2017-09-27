У ФСБ Росії повідомляють про виявлення останків Доку Умарова

У Федеральній службі безпеки Росії повідомляють про виявлення на території Інгушетії останків Доку Умарова. У російському відомстві заявили, що разом з тілом Умарова були виявлені рештки ще чотирьох бойовиків.

Інформація про те, що останки Умарова виявлені і доставлені у Москву для проведення експертизи, з’явилася у російських ЗМІ, її підтвердило джерело видання РБК у Слідчому комітеті Росії.

Про загибель Доку Умарова повідомлялося більше десяти разів: у 2013 році про його смерть заявив глава Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, Умаров був убитий під час спецоперації правоохоронних органів. Пізніше цю інформацію підтвердили в ФСБ Росії. Тіло Умарова тоді так і не знайшли.

Під час першої та другої чеченських воєн Доку Умаров воював проти урядових військ. З 2007 року він очолював організацію «Імарат Кавказ». У 2010 році Умаров взяв на себе відповідальність за вибухи у московському метро, в 2011-му – за напад в аеропорту Домодєдово.