У Росії заявляють про повну ліквідацію хімічної зброї. Команду на знищення останнього хімічного боєприпасу дав по телемосту з селищем Кизнер в Удмуртії російський президент Володимир Путін, після чого боєзаряд був утилізований.

«Сьогодні буде ліквідовано останній хімічний боєприпас з російських арсеналів хімічної зброї», – заявив він 27 вересня.

Володимир Путін також заявив, що США не виконують свої зобов’язання щодо ліквідації хімічної зброї. За його словами, у Вашингтоні вже тричі переносили терміни утилізації.

У США цю заяву наразі не коментували.

У середу в Удмуртії пройшов телеміст зі знищення останнього хімічного боєприпасу з російських арсеналів. У ньому, крім інших, брав участь представник Організації щодо заборони хімічної зброї Хамід Алі Рао. Об’єкти, на яких ліквідували отруйні речовини, переорієнтують на виробництво хімічної та фармацевтичної продукції.

Росія взяла на себе зобов’язання з утилізації арсеналу хімічних боєприпасів у 2001 році. Тоді у країні перебувало близько 40 тисяч тонн отруйних речовин – це найбільші запаси у світі на той момент. Згідно з міжнародними зобов’язаннями, Росія повинна знищити хімзброю до 31 грудня 2018 року.