В Україну не пропустили угорського депутата Європарламенту – прикордонники

В Україну не пропустили угорського депутата Європарламенту Крістіну Морваї, повідомляє речник глави Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його даними, вона у 2014 році відвідувала тимчасово непідконтрольні українській владі Донбасу і висловлювала підтримку керівникам угруповань «ДНР» і «ЛНР», які Україна вважає терористичними.

«Близько 15 години На Закарпатті на кордоні з Угорщиною співробітники Держприкордонслужби виявили та не пропустили в Україну угорську політичну діячку, якій Служба безпеки України заборонила в’їзд до липня 2019 року… Цій особі вручено рішення про відмову в перетинанні державного кордону, де вказані правові підстави по обмеженню у вправі в’їзду до України», – написав Слободян на своїй сторінці у Facebook.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці». Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.