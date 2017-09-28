Шукають винного у вибухах на Вінниччині: «Чому Муженко, а не Полторак?» – ранковий ефір Радіо Свобода

Порошенко – Трюдо: життя після переговорів;

«Не треба плутати ЄС і Орбана» –закон про освіту набуває чинності;

Вибухи у Калинівці: що лишилося відвійськових складів?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров та генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський; політолог Олександр Леонов та співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда; депутати Верховної Ради, члени комітетуз нацбезпеки і оборониТарас Пастух («Самопоміч») та Іван Вінник («БПП»).