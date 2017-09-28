На складах у Калинівці фіксується поодинока детонація боєприпасів – ДСНС

Станом на 7:00 28 вересня на території військових складів міністерства оборони поблизу Калинівки у Вінницькій області спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Піротехніками ДСНС спільно з представниками поліції здійснюється подворовий обхід та виконуються заявки від населення щодо вилучення виявлених вибухонебезпечних предметів. Виконано 38 заявок із 73», – ідеться в повідомленні.

У міністерстві оборони заявили близько 20:00 27 вересня, що з 19:00 на військовому арсеналі не пролунало жодного вибуху.

Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин дислокованої у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.