«Динамо» і «Зоря» проведуть матчі другого туру Ліги Європи

Київське «Динамо» і луганська «Зоря» проведуть 28 вересня поєдинки другого туру групового турніру футбольної Ліги Європи.

Команда Олександра Хацкевича зіграє в Белграді проти «Партизана». Поєдинок розпочнеться о 22:05 і відбуватиметься за порожніх трибун – УЄФА покарав сербський клуб за поведінку вболівальників у попередніх міжнародних матчах. Динамівці очолюють групу В з трьома очками, «Партизан» має одне.

Луганська «Зоря», яка в першому турі у Львові програла шведському «Остерсунду», зіграє в Іспанії проти «Атлетика». Матч у Більбао розпочнеться о 20:00.