У США помер Г’ю Гефнер, засновник журналу Playboy

У США помер засновник журналу Playboy 91-річний Г’ю Гефнер, йдеться в повідомленні журналу в Twitter.

За повідомленням, Гефнер помер від природних причин в оточенні близьких і друзів у своєму особняку в Лос-Анджелесі 27 вересня.

Гефнер заснував журнал у Чикаго 1953 року, маючи всього 600 доларів власних коштів і вісім тисяч доларів позики.

На обкладинці першого журналу була Мерилін Монро. Дебютний номер розійшовся тиражем у 50 тисяч екземплярів, зробивши Гефнера сенсацією.

За деякий час Playboy став найбільш продаваним чоловічим журналом у світі, поєднуючи фото оголених і напівоголених моделей з публікаціями інтерв’ю з відомими людьми: від Фіделя Кастро і Френка Сінатри до Марлона Брандо і тоді кандитата в президенти США Джиммі Картера.

Крім того, у журналі публікувалися твори відомих письменників, зокрема, Володимира Набокова, Рея Бредбері, Доріс Лессінг.

У 1970-ті роки тиражі Playboy досягали семи мільйонів примірників. Однак в останні роки вони не перевищували 800 тисяч. У 2015 році було оголошено, що Playboy випускатимуть без знімків оголених жінок. Через рік журнал повернувся до колишнього формату.