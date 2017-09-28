ОБСЄ: за тиждень кількість порушень режиму тиші на Донбасі зросла на 25%

За тиждень у зоні збройного конфлікту на сході України інтенсивність бойових дій збільшилася на 25%, повідомив перший заступник голови місії спостерігачів ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Минулого тижня СММ зафіксувала 25-відсоткове збільшення кількості порушень. Загалом – 2 тисячі 469 випадків на всій лінії розмежування», – сказав Гуґ.

За його словами, сторони застосовували міномети, артилерію, автомати й великокаліберні кулемети.

«Минулого тижня спостерігачі місії зафіксували 69 порушень розміщення озброєння від ліній відведення – 14 – у районах, підконтрольних уряду України, і 55 – у районах, не підконтрольних уряду України», – повідомив Гуґ.

Він також наголосив, що найбільше порушення режиму припинення вогню фіксується в тих місцях, де сторони розташовані на небезпечно близькій відстані одна від одної.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.