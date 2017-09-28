Порошенко і Меркель обговорили питання миротворців ООН на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували підходи щодо реалізації розгортання миротворчої операції ООН на непідконтрольній українській владі території Донбасу.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, у ході телефонної розмови сторони також обговорили ситуацію на Донбасі і стан імплементації Мінських домовленостей.

Порошенко також наголосив на необхідності негайних кроків для недопущення виконання так званого «вироку» підконтрольного Росії суду проти одного з лідерів кримських татар – Ільмі Умерова.

Крім того, український президента привітав Ангелу Меркель з перемогою її політичної сили на парламентських виборах, які відбулися в Німеччині 24 вересня.

Нині активно обговорюється можливість запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

На початку вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. У МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії.

12 вересня російські агентства повідомили, що в російському проекті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться, зокрема, про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде вповноважена «виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ», які здійснюють «цілодобовий моніторинг у зонах розведення сил і засобів сторін», а Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генеральний секретар ООН для розгляду на Раді безпеки ООН, мають бути узгоджені «з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України».

Такі позиції значно відрізняються від позицій України, а також Німеччини і Франції. Вони, зокрема, наголошують, що така місія має бути присутня на всій окупованій території, включно з нині непідконтрольною Києву лінією українсько-російського кордону, і узгоджувати її з сепаратистами неприпустимо. Крім того, Україна наполягає, що Росія як країна-агресор не може бути причетною до запровадження місії ООН на Донбасі.