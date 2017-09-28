Військовий прокурор АТО Роман Грищенко отримав 112 тисяч гривень зарплати – #Точно

Військовий прокурор Харківського гарнізону Роман Грищенко отримав у вересні заробітну плату в розмірі 112 тисяч гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Роман Грищенко є полковником юстиції, а до призначення на Харківщині він працював військовим прокурором Київського гарнізону. В органах військової прокуратури працює понад 10 років.

Згідно зі щорічною декларацією Романа Грищенка, він володіє квартирою і земельною ділянкою у Миколаєві, а також автомобілем Volkswagen Touareg (2003 року випуску), що придбаний в 2016 році за 139 тисяч гривень. Окрім цього, минулого року Грищенко отримав 221 тисячу гривень заробітної плати і дохід від відчуження майна розміром майже півмільйона гривень.