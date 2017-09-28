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28 Вересень 2017, Київ 15:56
Новини | Події

Вінницька ОДА: ситуація біля Калинівки нормалізувалася, сьогодні люди зможуть повернутися

Евакуація місцевих жителів в Калинівці, 27 вересня 2017 року

У Вінницькій облдержадміністрації заявляють, що ситуація на військових складах поблизу Калинівки нормалізувалася, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

Як повідомляє прес-служба ОДА, з 15:00 після обстеження піротехніками населених пунктів, які потрапили в 5-кілометрову зону, буде організовано повернення людей до їхніх домівок.

З 10:00 відновили рух транспорту по автодорозі М21 «Житомир – Могилів-Подільський» і залізничного транспорту на перегоні Сосонка – Калинівка Південно-Західної залізниці, додали в ОДА.

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Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин, дислокованої у Вінницькій області, почалися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуйовані понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

Місто Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей, ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших.

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