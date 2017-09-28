МЗС Білорусі вручило послу України ноту через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Білорусі вручило послу України ноту у зв’язку з порушенням повітряного простору країни українською стороною.

«За поданням міністерства оборони Білорусі керівнику української дипмісії в Мінську було вручено ноту у зв’язку з порушенням повітряного простору Білорусі з боку України літаком DA-42, що сталося 25 вересня», – мовиться у повідомленні білоруського дипломатичного відомства.

Білоруська сторона наголошує на неприпустимості порушень державного кордону і очікує офіційних пояснень.

«Під час зустрічі було також наголошено, що білоруська сторона задоволена підсумками проведеного Державіаслужбою України розгляду, що показав цілковиту безпідставність раніше озвучених звинувачень на адресу білоруських авіакомпаній, що начебто порушили повітряний простір України. Було висловлено сподівання на професійну та конструктивну взаємодію авіаційної влади двох країн», – додають у МЗС Білорусі.

Наразі МЗС України цю заяву не коментує.

Малі чотиримісні пропелерні літаки Diamond DA42 виробництва австрійської компанії Diamond Aircraft Industries використовуються як приватний авіатранспорт.